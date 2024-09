Blessurezorgen bij City: Kevin De Bruyne nog niet helemaal fit, einde seizoen voor Rodri

Manchester City zit met de handen in het haar. Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Newcastle bevestigde Pep Guardiola dat Rodri dit seizoen niet meer in actie komt door een voorste kruisbandblessure. De Spaanse coach kan dit weekend ook niet rekenen op Kevin De Bruyne.

De vrees is werkelijkheid geworden. Manchester City zal dit seizoen niet meer kunnen rekenen op Rodri. Uit onderzoeken bleek dat de Spaanse metronoom zijn voorste kruisband gescheurd heeft tijdens de wedstrijd tegen Arsenal afgelopen zondag. Ook zijn meniscus werd geraakt.



Rodri werd intussen al geopereerd, bevestigde Pep Guardiola op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Newcastle.



"We hebben geen andere speler zoals Rodri", vertelde Guardiola. "Maar de andere spelers kunnen hem samen vervangen. We moeten het doen als een team en een manier van spelen vinden gedurende de vele maanden zonder deze belangrijke speler."



Op die persconferentie vertelde Guardiola ook dat Kevin De Bruyne niet in de selectie zit voor dit weekend. "Misschien komt hij wel nog in actie voor de interlandbreak", voegde Guardiola er aan toe.