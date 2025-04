Elise Mertens mept zich voorbij Russische Sjnajder naar de kwartfinales in Stuttgart

Elise Mertens staat bij de laatste acht op het WTA 500-toernooi in Stuttgart. Onze landgenote rekende woensdagavond in de 1/8e finales af met de Russin Diana Sjnajder.

Elise Mertens bewaarde goeie herinneringen aan Diana Sjnajder, de nummer 13 van de wereld. Eén keer eerder stonden de twee tegenover elkaar op het WTA-circuit: in 2023 veegde Mertens de Russische met 6-0 en 6-4 van de baan in Monterrey.

En ook dit keer moest Sjnajder haar meerdere erkennen in Mertens, die een prima eerste set speelde en geen enkel breakpunt tegen kreeg. Onze landgenote verzilverde zelf haar kansen op de opslag van de Russische en stoomde dankzij 2 breaks naar 6-2-setwinst in het eerste bedrijf.

Set 2 was evenwichtiger, al had het voor Mertens misschien niet tot een tiebreak hoeven te komen. Bij 5-3 kreeg ze op de opslag van Sjnajder 3 matchpunten die ze niet kon benutten.



De Russin ging vervolgens in het 10e spelletje door de service van Mertens om er zo 5-5 van te maken. In de tiebreak van de 2e set trok Mertens alsnog het laken naar zich toe.

In de kwartfinales treft de Belgische mogelijke haar voormalige dubbelpartner Aryna Sabalenka. De nummer 1 van de wereld neemt het donderdag in de 1/8e finales op tegen de Russin Anastasia Potapova.