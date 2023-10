De Ferrari's knippen de vleugels van Red Bull en Max Verstappen in Mexico

Of het resultaat van de kwalificaties de omschakeling naar het winteruur overleeft, is nog maar de vraag.

Een legertje F1-coureurs heeft namelijk nog een onderzoek aan zijn been, waarbij het vonnis pas na Q3 zou worden opgesteld.

Ferrari hoeft die examencommissie niet af te wachten, want het duo figureert niet op de lange lijst.

Een zuiver één-tweetje in Mexico, dat hadden ze wellicht zelf ook niet voorspeld.

Max Verstappen had de sessies in Mexico gedomineerd, maar beet in Q3 zijn tanden stuk op de rode sneltreinen.

"Ik had het zelf niet verwacht", was polesitter Charles Leclerc eerlijk. "Dit is een aangename verrassing."

Met Carlos Sainz kleurde hij voor het eerst in anderhalf jaar de eerste linie nog eens volledig rood.

Daniel Ricciardo positioneerde zich verrassend als 4e, Sergio Perez begint op P5 aan zijn thuismatch.