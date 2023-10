Showtime! Met deze auto racet Max Verstappen in de Verenigde Staten

Langs de zijkanten ziet u duidelijk de stars & stripes van de Amerikaanse vlag. Het is een ontwerp van een fan, die ook de race zal mogen bijwonen in Texas.

BEKIJK: De Amerikaanse carwrap van Red Bull Racing

De Grote Prijs van de Verenigde Staten staat zondag om 21 uur geprogrammeerd. Zaterdagnacht is er een sprintrace op het Circuit of the Americas in Texas.