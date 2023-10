Wat staat er nog op het spel in de Formule 1? 5 vraagstukken voor de resterende 5 races

Met nog 5 GP's voor de boeg is met Max Verstappen de wereldkampioen Formule 1 al bekend. Maar vergis u niet: het gaat wel degelijk nog om de knikkers. Wat staat er in 2024 nog op het spel? Dit zijn nog vijf vraagstukken.

1) Lukt Red Bull voor de eerste keer ooit een één-tweetje?

De wereldkampioen is met Max Verstappen al even bekend, maar de strijd voor plaats 2 is nog niet beslist. Met het overwicht van Red Bull zou die titel van vicekampioen altijd naar Sergio Perez moeten gaan, maar hij heeft slechts 30 punten voorsprong op Lewis Hamilton. Het illustreert het ontgoochelende seizoen van Perez. De Mexicaan won in het begin van het seizoen 2 GP’s, daarna verloor hij de strijd met Verstappen en in de laatste 3 GP’s sprokkelde hij amper 5 schamele punten. Red Bull-baas Christian Horner noemde zijn prestatie in Qatar “schokkend”. Perez staat dus onder druk om te bewijzen dat hij zijn zitje bij Red Bull in 2024 verdient. De vraag is nu of hij daarbij hulp zal krijgen van zijn ploegmaat? Vorig jaar weigerde hij nog Perez voor te laten tijdens de GP van Brazilië om de Mexicaan te helpen in de strijd tegen Charles Leclerc om de tweede plaats in het kampioenschap. Verstappen was al wereldkampioen, Perez greep uiteindelijk naast plaats 2. Benieuwd of Verstappen nu wel een handje wil helpen en of Perez Red Bull voor het eerst een één-tweetje in het kampioenschap kan bezorgen. Horner kijkt alvast aandachtig mee.

Wordt het bij de rijders voor het eerst een één-tweetje voor Red Bull?

2) Welk team wordt "the best of the rest"?

Natuurlijk strijden Mercedes, Ferrari, Aston Martin en McLaren voor het best mogelijke resultaat, het prestige en de bijhorende zak geld. Of gaan de teams het tactisch spelen?



Want hoe hoger een team eindigt, hoe minder tijd het in 2024 in de windtunnel mag doorbrengen om de auto aerodynamisch op punt te stellen. Mercedes staat voorlopig op plaats 2. De vraag is of Hamilton en Russell aan hetzelfde zeel zullen trekken na incidenten in Japan en Qatar. Hamilton bood na zijn botsing met zijn ploegmaat snel zijn excuses aan. Nu is het aan beiden om niet tegen, maar met elkaar racen. Ferrari (3e) slaagde er als enige team in om Red Bull van de GP-zege te houden dankzij Carlos Sainz in Singapore. Toch slaagde teambaas Frederic Vasseur er niet in de foutenlast bij het Italiaanse team te herleiden naar nul. Foutloos blijven is de dringende en enige boodschap. Aston Martin (4e) is dé verrassing van het seizoen, maar moet stilaan achterom kijken. Fernando Alonso draagt het team bijna in zijn eentje en de kritiek op Lance Stroll neemt toe. Maar als je vader eigenaar is van het team, kan dat blijkbaar ongestraft. Het momentum ligt bij McLaren (5e) waarbij jonge wolven Lando Norris en Oscar Piastri aan een knappe remonte bezig zijn. Het team haalde de laatste 3 GP’s zelfs 30 punten meer dan Red Bull. Debutant Piastri bewijst waarom hij vorig jaar de inzet was van een strijd tussen Alpine en McLaren.

Kan Lewis Hamilton Mercedes de weg wijzen?

3) Wie wint het pleit tussen de staartteams?

Ook onderin is de strijd in het constructeurskampioenschap hevig. Het prijzengeld in de Formule 1 (een grote inkomstenbron voor de teams) wordt namelijk bepaald aan de hand van die eindstand. Eén plaats hoger eindigen, kan al snel tientallen miljoenen extra betekenen en enkele miljoenen meer of minder maken voor de kleinere teams een wereld van verschil. Daarom is het te begrijpen dat Haas zo laat in het seizoen nog met een grote update aan de auto komt. Teambaas Gunther Steiner hoopt dat Haas het voorbeeld van McLaren kan volgen en grote vooruitgang boekt. "We merkten dat we geen stappen meer zetten met het huidige concept. Je ontwikkelt een heel jaar, maar er viel niets meer uit te halen. Dan moet je iets anders gaan proberen", zegt Steiner.

WK Formule 1 2023 klassement stand rijders

stand constructeurs Pos. Rijder Constructeur Punten 1 Max Verstappen Red Bull Racing 433 2 Sergio Perez Red Bull Racing 224 3 Lewis Hamilton Mercedes 194 4 Fernando Alonso Aston Martin 183 5 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 153 6 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 145 7 Lando Norris McLaren 136 8 George Russell Mercedes 132 9 Oscar Piastri McLaren 83 10 Lance Stroll Aston Martin 47 meer tonen Pos. Constructeur Punten 1 Red Bull Racing 657 2 Mercedes 326 3 Scuderia Ferrari 298 4 Aston Martin 230 5 McLaren 219 6 Alpine 90 7 Williams Racing 23 8 Alfa Romeo 16 9 Haas F1 Team 12 10 AlphaTauri 5

4) Wat met Daniel Ricciardo?

Het worden belangrijke weken voor Daniel Ricciardo. De Australiër werd sneller dan verwacht uit zijn sabbatperiode gehaald om Nyck de Vries te vervangen bij AlphaTauri. Maar een polsbreuk in Zandvoort gooide roet in het eten.

Nu is hij samen met Tsunoda bevestigd als het rijdersduo voor AlphaTauri in 2024, maar Ricciardo hoopt stiekem op meer. Met een wankelende Perez hoopt de Australiër door te schuiven naar Red Bull en zich te bewijzen als evenknie van Verstappen. "In eerste instantie wilde ik Formule 1-coureur worden, maar ik heb ontdekt dat het mijn ultieme droom is om wereldkampioen te worden. Daarom heb ik mijn comeback gemaakt, omdat ik denk dat ik nog meer kan geven." Wereldkampioen worden lijkt ons op dit moment maar mogelijk bij één team en dat zou pas echt een comeback door de grote poort zijn.

Daniel Ricciardo heeft zijn oog laten vallen op een terugkeer naar Red Bull.

5) Wie claimt het enige vrije zitje?

Wie nog hoopt op een plekje op de startgrid van volgend jaar kan zijn motivatiebrief versturen naar Williams, waar de 22-jarige Amerikaan Logan Sargeant als enige rijder nog geen enkel punt kon sprokkelen. Teambaas James Vowles kan dan ook niet tevreden zijn met de prestaties van Sargeant, maar spreekt zijn steun uit voor de youngster: "We willen dat hij slaagt en willen hem volgend jaar in onze auto hebben. Hij moet vooral blijven ontwikkelen en dat is ook onze verantwoordelijkheid." "Logan heeft duidelijke doelstellingen over wat hij moet bereiken voor het einde van het seizoen en we werken continu met hem samen om die te bereiken", aldus Vowles. Wat in het voordeel van Sargeant kan spelen, is zijn nationaliteit. De Formule 1 is de Amerikaanse markt namelijk, mede dankzij Netflix-serie “Drive To Survive”, in een sneltempo aan het veroveren.