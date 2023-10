Asterix Avo dolgelukkig met eerste Champions League-deelname: "Wie dit voorspelde, hadden we zot verklaard"

Geschiedenis bovenaan verlanglijstje

"Dat we er nu staan, is niet anders dan fantastisch te noemen."

"Kijk, we plukken nu de vruchten van onze grondige voorbereiding. De Champions League halen, stond helemaal bovenaan de verlanglijst in het begin van dit seizoen."

"Al ben ik voorzichtig om deze prestatie historisch te noemen", deelt Vansnick. Ondanks dat in 1998 – bij de laatste deelname van Asterix Kieldrecht – een groot deel van de huidige selectie nog niet geboren was, predikt hij "voetjes op de grond".

Voor het eerst zit de Belgische vrouwenploeg in de groepsfase van de Champions League, sinds het in een nieuw jasje gestoken werd anno 2000.

Om écht van historische prestaties te spreken, moeten we een groepsmatch winnen.

Een doel hebben is één. Er ook rotsvast in geloven is iets anders.

Dat geloof kwam er na de 0-3-zege tegen Kroatische topclub Zagreb in de eerste kwalificatieronde. "Dat we na een ommekeer de eerste set pakten met 28-30, kun je wel een kantelpunt noemen", vertelt Vansnick.

"Het gaf ons vleugels. Ik vind het nog steeds onverklaarbaar dat we de laatste wedstrijd tegen Blaj – een ploeg met een budget van 1,3 miljoen euro, drie jaar geleden nog goed voor de Final Four – nog zo'n knappe zege neerzetten."