"Forfait van Genk was geen goed nieuws, maar algemene niveau van Liga Dames is laatste jaren wel gestegen"

Net als bij de mannen telt ook de hoogste afdeling bij de vrouwen dit seizoen slechts 9 teams, door het afhaken van LVL Genk. Eerder dit jaar had ook al Kalmthout beslist om ermee te stoppen in de Liga Dames. Heeft het vrouwenvolleybal in België een probleem?

"Het is zeker geen goed nieuws voor ons damesvolleybal", beaamt Fien Callens. "Maar het is ook allemaal niet zo vanzelfsprekend op het hoogste niveau. Het financiële en het sportieve moeten hand in hand gaan om gezond te blijven, anders wordt het een moeilijk verhaal."

Desondanks merkt Callens, al enkele jaren coach van VC Oudegem, dat het algemene niveau in de Liga Dames de laatste jaren gestegen is. "Ik zie zeker een stijgende lijn. Dit jaar zijn er volgens mij veel teams aan elkaar gewaagd. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst nog voort uitbouwen en verder professionaliseren."