Waarom speelde El Khannous ook na de rust verder met een kapotte schoen? "Als een paar je nu heel goed zit..."

"Ik kreeg een trap op mijn voet in de eerste helft waardoor mijn schoen stuk ging. Tijdens de rust heb ik er dan tape over gedaan", zegt El Khannous aan Sporza na de match.

"We moeten het doen met wat we hebben", gaat de Genk-speler voort. "Vandaag was het tape, morgen hoop ik er nieuwe te hebben."

Coach Wouter Vrancken reageerde enigszins verrast met die beslissing om te plakken en niet te vervangen. "Hij heeft er genoeg in zijn kast staan. Dus geen idee. Het heeft vermoedelijk met wedstrijdschoenen te maken."

Gert Verheyen heeft er zijn eigen theorie over die hij deelde in de Sporza-studio: ""Soms is het wel heel moeilijk om afscheid te nemen van een

paar dat je heel goed zit”.