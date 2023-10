BEKIJK: Hij kan het zeker nog! De goal, 6 assists en flitsen van Eden Hazard in de benefietmatch

Bevestiging over iets waar u eigenlijk nooit aan twijfelde. Eden Hazard weet nog steeds hoe hij beslissend moet zijn op een voetbalveld. In een benefietmatch met veteranen in Calais, ten voordele van zieke kinderen, liet hij geen spaander heel van de tegenstand. Het resultaat: 1 goal, 6 assists en een stevige 11-2-eindstand. Bekijk de beelden.