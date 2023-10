Eden Hazard praat voor het eerst over voetbalpensioen: "Had geen plezier meer op training"

"Er waren veel geruchten rond mijn toekomst, maar er is nooit iets concreets geweest. Ook niet met Union", bevestigt Hazard. "Het was wel cool om mijn naam te zien opduiken bij verschillende clubs in België. Ik heb nooit voor een Belgische club gevoetbald, het zou wel een mooi verhaal geweest zijn om mijn carrière daar te beëindigen."

De voormalige aanvoerder van de Belgen had het voetbalhoofdstuk al langer in zijn hoofd afgesloten.



"Kijk, ik ga niet beweren dat het een moeilijke beslissing was, maar het is nooit echt makkelijk om zo'n beslissing te nemen. Ik heb er lang over kunnen nadenken en had genoeg zaken naast het voetbal die me interesseerden. Dat maakte het wat eenvoudiger."

"Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen wanneer ik het plezier verloor op het veld. Dat was het geval op het einde bij Real Madrid. Zeker omdat ik niet meer speelde, maar ook op training amuseerde ik me niet meer."



"Of ik in voetbalwereld blijf? We zullen zien. Ik ga nog lang leven, hopelijk. Ik ga eerst wat genieten van het leven, met een potje golf, een reis of een ritje op de fiets, daarna sta ik voor alles open."