Peter Vandenbempt ziet Eden Hazard met wrang gevoel met pensioen gaan: "Er zaten nog goeie jaren in"

"Doodzonde", vindt Peter Vandenbempt het feit dat Eden Hazard bijna in alle anonimiteit zijn afscheid van het voetbal moest aankondigen. "We kunnen eigenlijk zeggen dat Hazard sinds zijn blessures bij Real Madrid geen voetballer meer is. En dat hij nadien geen nieuwe uitdaging meer aannam, is pijnlijk. Zijn lijdensweg is een verzachtende omstandigheid, maar Hazard is nu toch al een tijdje topfit." "Hij had nog een paar goeie jaren kunnen hebben in een topcompetitie", meent Vandenbempt. "Weliswaar aan verminderde voorwaarden, maar dan was er ook geen torenhoge druk meer zoals bij Real. Maar kijk, blijkbaar is Hazard er klaar mee en kan hij het niet nog eens opbrengen omdat dat te doen bij een andere club. Het is tenslotte zijn beslissing en verantwoordelijkheid. Dat moet je respecteren."

In tegenstelling tot Ronaldo en Messi had Hazard niet de onblusbare ambitie om een decennium lang opofferingen te doen. Peter Vandenbempt

Voor Vandenbempt lijdt het wel geen twijfel dat Hazard een van de beste voetballers in de Belgische geschiedenis is. "Vergelijken is altijd lastig, maar natuurlijk hoort hij daarbij. Misschien was hij ook wel de allerbeste - daarvoor had Hazard zeker het potentieel. Op zijn piek was hij geweldig, onweerstaanbaar, met een fantastische dribbel en een bovenmatige techniek. Dankzij die kwaliteiten was Hazard jarenlang een toonaangevende speler in topcompetities."