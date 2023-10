In het hoofd en (gebroken) hart van Eden Hazard: waarom nú al stoppen op zijn 32e?

Op pensioenleeftijd was hij eigenlijk nog niet. En toch besloot de balverliefde Eden Hazard - nog altijd maar 32 - om een punt te zetten achter zijn carrière. Waarom eigenlijk? Enkele intimi geven een blik in het hoofd en het (gebroken) hart van een legende op rust.

Maandenlang bleef het best bewaarde geheim van de voetbalwereld zonder antwoord. Zouden we Eden Hazard ooit nog op een veld zien? Zelfs de meest straffe primeurkanonnen vonden er geen antwoord op. Wat losse transfergeruchten hielden het mysterie lang in stand. De naam van onze landgenoot viel zowaar in Brazilië, maar evengoed in Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. Concreet leek het allemaal niet. Ondertussen waren zijn publieke verschijningen en berichten - aan Hazard is sowieso geen influencer verloren gegaan - schaars. Na zijn afscheidsmoment bij de Rode Duivels spotten toeristen de aanvaller nog op vakantie in het Spaanse Vigo. Ook in een filmpje met zijn kapper en tijdens de finale van de US Open dook Hazard (met grijsgeverfde haren) plots op. Voor de transfer van Roméo Lavia naar oude liefde Chelsea liet hij zich eveneens met plezier opvoeren. De rest van de tijd leefde Hazard onder de radar in Madrid.

Tot hij woensdag met een Instagram-bericht iedereen nog een allerlaatste keer in snelheid nam en zijn afscheid als profvoetballer aankondigde. "Want je moet naar jezelf luisteren en op het juiste moment stoppen."

Geen Messi of Ronaldo

Voor Hazard is dat dus (al) op 32-jarige leeftijd - en toch een beetje in mineur. Waarom stoppen in de anonimiteit en geen sierlijke last dance bij een mooie traditieclub? Ook onze journalist Peter Vandenbempt meent dat Hazard nochtans nog "enkele mooie jaren in zich had". Messi was per slot van rekening drie jaar ouder dan Hazard nu toen hij zijn mooiste trofee won, Ronaldo breekt op zijn 38e zelfs nog steeds records. Alleen zit de mens Hazard nu eenmaal anders in elkaar. Dat weet boezemvriend Christian Benteke als geen ander. "Eden heeft minder nood aan het voetbal om gelukkig te zijn", vertelt de 45-voudig Rode Duivel. "Kijk, Ronaldo en Messi spelen niet omdat ze geld nodig hebben, hé. Het is voor beiden een manier om zichzelf los te maken van wie ze naast het voetbal zijn. Alleen op het veld hebben ze hun freedom - ondanks de miljoenen ogen die dan op hen gericht zijn. Bij Eden is dat anders."

Moest Eden dan voor één of twee jaar in de MLS het hele leven van zijn gezin omgooien? Dat wilde hij niet. Vincent Vlieghe, vertrouwenspersoon Hazard

Geef Hazard zijn familie en pas dan voelt hij zich de gelukkigste mens ter wereld. Vrouw Natacha en de vier zoontjes komen altijd op de eerste plaats. Ook dat maakte de zoektocht naar een eventuele nieuwe uitdaging er niet makkelijker op. "Zijn gezin was de absolute prioriteit", benadrukt Vincent Vlieghe, al 15 jaar de man die het zakenimperium van Hazard runt. "Alle jongens gaan naar school in Madrid en voelen zich daar goed. Moest Eden dan voor één of twee jaar in de MLS al hun levens omgooien? Dat wou hij niet."

Benteke lacht: "Bovendien zou Eden alleen graag in Miami gewoond hebben. En ach, voor Eden was Real zijn allerhoogste droom. Dan is het niet evident om nog iets te vinden wat je hetzelfde gevoel geeft."

Hazard met zijn familie op het voorbije EK.

Gebroken voetbalhart

Te meer omdat het sportieve sprookje van Hazard in Madrid allerminst uitdraaide zoals hij het zich ingebeeld had. De recordtransfer slaagde er door blessureleed op geen enkel moment in om de torenhoge verwachtingen in te lossen. De Rode vulde zijn palmares wel met trofeeën, maar zijn eigen aandeel was onbestaande. Het zorgde ervoor dat de eeuwige glimlach steeds vaker van Hazard zijn gezicht verdween. "Er is bij Real iets gebroken in hem", aldus Vlieghe. "Zonder die slechte periode daar zou Eden nu allicht nog voetballen." Ook Benteke merkte dat de uitzichtloze positie van Hazard onder trainer Carlo Ancelotti er mentaal inhakte bij zijn vriend. "Je moet weten: Eden is in zijn hoofd niet zo sterk als anderen", schetst de spits. "Dat komt omdat hij nooit struggles heeft gehad - Eden kon altijd teren op zijn talent en beleefde alleen maar topmomenten. Een situatie zoals in Madrid, met die blessures en de concurrentie? Totaal nieuw. Eden wist niet hoe je vecht voor een plek. Hij is tot op het einde altijd gebleven zoals hij is: rustig en chill."

Ik ga niet zeggen dat zijn passie voor het voetbal weg was, maar... Ze was toch niet meer hetzelfde. Christian Benteke

Maar binnenin knaagde het gebrek aan speeltijd dus wel heel hard aan de eeuwige optimist. Dat merkte ook Thibaut Courtois, de man met wie Hazard het vaakste samenspeelde, in de kleedkamer. "Eden is een trotste jongen die graag wil spelen en niet gewoon bij een ploeg wil horen zonder te spelen", getuigt de doelman. "Daarom koos hij er volgens mij ook voor om zijn contract te ontbinden. Je voelde dat het een beetje op was bij hem." Een indruk die Benteke bevestigt: "Ik ga niet zeggen dat zijn passie voor het voetbal weg was, maar... (wacht even) Ze was toch niet meer hetzelfde." Waarna de spits meteen de oorzaak aanwijst: "Weet je, bij Eden is er liefde voor het spelletje wanneer hij de bal heeft. Op de bank zitten en alleen maar toekijken, zoals bij Real? Anderen kennen die ups en downs, Eden niet. Het heeft zijn plezier weggenomen." Want ook Vlieghe verzekert: "Voor Eden was voetbal nooit een beroep, maar een spel."

Hazard en Benteke zijn al sinds de Belgische jeugdploegen boezemvrienden.

Geen trainer, wel analist?

Nu, laat ons vooral niet te veel in negativiteit vervallen als het om de fenomenale carrière van Eden Hazard gaat. "Hij is een van de allergrootsten in de Belgische voetbalgeschiedenis", onderstreept Courtois meermaals gemeend. "Bij Chelsea was Eden zelfs een van de beste spelers ter wereld. Dat hij nu op zijn 32e stopt? Vergeet niet dat Eden al jong begonnen is - een carrière van 16 jaar is echt lang." Benteke vult aan: "Iedereen wil altijd een perfect einde van een verhaal - zo zitten mensen nu eenmaal in elkaar. Alleen is de realiteit vaak anders. Kijk dus zeker niet alleen naar de finish van Eden, maar wel naar zijn geweldige parcours."