Thibaut Courtois: "Eden Hazard was in elke kleedkamer graag gezien"

Bij Chelsea, bij de nationale ploeg en bij Real Madrid: Thibaut Courtois heeft de voorbije jaren lief en leed gedeeld met Eden Hazard. De doelman is niet verrast over het voetbalpensioen van de smaakmaker en heeft alleen maar lovende woorden.

Voor Thibaut Courtois was het afscheid van Eden Hazard geenszins een verrassing. Een maandje geleden ging het duo nog een hapje eten in Madrid en toen werd voor Courtois duidelijk dat Hazard niet meer zou voetballen. "Hij zei dat hij wilde stoppen, of zo leek het toch. Het is sowieso jammer dat we de voetballer Hazard niet meer op een voetbalveld zullen zien", vertelt de keeper aan onze redactie en de collega's van RTBF. Was het op bij Hazard? "Dat voelde je wel een beetje", bevestigt Courtois. "Ik had gehoopt dat hij misschien nog zou kiezen om ergens zijn voetbalplezier te vinden dat hij verloren was, maar dat komt er niet. Hij zal nu genieten van zijn familie en andere zaken die hij graag doet."

Hij was in elke kleedkamer graag gezien en was altijd vrolijk. Het respect van de hele voetbalwereld voor hem is groot. Thibaut Courtois over Eden Hazard

Hazard stopt op zijn 32e. Behoorlijk vroeg, toch? "Hij is jong begonnen, op zijn 16e. Dan is een carrière van 16 jaar toch vrij lang." "Eden was heel graag gezien", onderstreept de keeper van Real Madrid nog eens duidelijk. "Hij liet zijn hoofd nooit hangen en had ook nooit een slechte geste naar zijn ploeggenoten of tegenstanders." "Hij was in elke kleedkamer graag gezien en was altijd vrolijk. Het respect van de hele voetbalwereld voor hem is groot."

Courtois en Hazard bij de Duivels.

"Hij kan jongeren veel bijbrengen"

De Eden Hazard van Chelsea hebben ze in de Spaanse hoofdstad nooit gezien. "Dat vindt iedereen jammer", zegt Courtois. "Het was een droomtransfer, maar een jammerlijke blessure heeft roet in het eten gegooid." "We hebben vele jaren samengespeeld en we hebben veel prijzen gewonnen. De Hazard van Chelsea was bij de beste spelers ter wereld en hij mag zelf heel tevreden zijn over zijn carrière." Al is dit wel een anoniem afscheid. "Of hij daar vrede mee heeft? Dat moet je hem vragen. Waarschijnlijk wel." "Hij is een van de allergrootsten in de Belgische voetbalgeschiedenis", rondt Courtois af, die niet meteen weet wat Hazard nu zal doen. "Hij houdt van voetbal en het zou goed zijn als hij in het voetbal blijft. Hij kan jongeren veel bijbrengen."

Courtois en Hazard bij Real.

In een filmpje van de Belgische voetbalbond stak ook Romelu Lukaku zijn bewondering niet weg. "We zijn samen gegroeid in de nationale ploeg. Het was een plezier om met jou te spelen", aldus de doelpuntenmachine. "Je hebt ons zoveel geschonken: goals, assists en plezier. Je hebt je in de geschiedenisboeken gevoetbald." "Je hebt liefhebbers veel vreugde geschonken en je bent altijd een voorbeeld geweest, van de eerste tot de laatste dag. Ik wens je het allerbeste!"

