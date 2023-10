Sporza Daily overschouwt carrière van "zondagskind" Eden Hazard: "Zijn buitensporige talent gaf hem macht"

Grootsheid in de leemte die hij achterliet

"Zijn grootsheid meet ik veel meer af van de leemte die hij bij Chelsea heeft achtergelaten. Daar is het licht toch uit sinds hij weg is. In de clubgeschiedenis is hij van niet te overschatten grootte."

Net omdat Hazard voor het laatst heerste in het blauwe shirt van Chelsea, vindt Frank Raes dat hij al enkele jaren afscheid aan het nemen was. "Hij was het wat moe", deelt hij.

"Hij kon mentaal de concurrentiestrijd niet meer aan. Hazard speelde voetbal voor de lol, maar die was weg de laatste jaren."

"Eigen aan een zondagskind", pikt Joos in. "Hij was echt gewoon "een tof ventje" die het leven rustig neemt. Het is jammer dat je die kanttekening moet maken, omdat hij zo'n toffe knul is."

"Al moeten we er ook van bewust zijn dat hij een bepaalde macht had, net door dat buitensporige talent. Hij kon zich – op een goede manier – boven coaches zetten. Hij wist dat Roberto Martinez in zijn achterzak zat."

Maakte dat buitensporige talent van Hazard de beste Belgische voetballer aller tijden? "Minstens top vijf. Technisch was hij de meest getalenteerde", vindt Raes.

Een oordeel waar Joos zich in kan vinden. "Als je naar een top 3 moet gaan, doe je een paar namen uit het verleden tekort."