Eindelijk revanche in Brussel en doodvonnis voor rode lantaarn: de resultaten van onze JPL-poll

Wie wordt kampioen?

Welke ploegen eindigen bij laatste 4?

Onderaan het klassement wordt het volgens de Sporza-surfer moeilijk voor rode lantaarn KV Kortrijk om de degradatie of play-downs te vermijden.

AS Eupen, nu nog op een veilige 12e stek, zou zich ook mogen opmaken voor degradatievoetbal. Ook Westerlo en OH Leuven slagen er volgens de poll niet in om zich uit de kelder van het klassement te voetballen.

Opvallend: 79% (!) van de KV Kortrijk-supporters is van mening dat hun eigen ploeg bij de laatste 4 zal eindigen. Ook bij de aanhang van Westerlo is het geloof niet groot: iets meer dan de helft ziet hen onderaan eindigen.