Een straffe tweede plaats die doet dromen: de tussenbalans van onze Belgische ploegen in Europa

Ter herinnering: voor een rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Champions League is een plek in de top 10 van de UEFA-ranking vereist.

Onze vertegenwoordigers sprokkelden in totaal al 7.400 punten. Een pak meer dan de meeste concurrenten. Want drie van de vier achtervolgers (Schotland, Oostenrijk en Zwitserland) draaien een bijzonder pover Europees seizoen.

Het prima parcours in de eerste helft van de groepsfase – wel jammer van Antwerp – zorgt voor prima nieuws over de coëfficiënt.

Tweede beste land, Gent grootste bijdrage

De strafste vaststelling is misschien wel dat alleen Turkije dit seizoen meer punten sprokkelde dan ons land.

Dat is belangrijk, want sinds dit seizoen is er een nouveauté in het Europees voetbal. De beste twee landen van dit jaar krijgen volgend seizoen een extra ticket voor de Champions League.

Vorig jaar eindigde België vijfde na de vier grote landen. Dat zal wellicht ook dit jaar het geval zijn. Maar dromen mag eens, toch?