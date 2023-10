Vrancken treft met Genk de Hongaarse kampioen: "Ferencvaros wordt door buitenwereld onderschat"

"Winnen is altijd het uitgangspunt", stelt Wouter Vrancken het simpel. "We hebben het tot nu toe Europees goed gedaan en we willen die lijn doortrekken."

Maar Vrancken waarschuwt ook voor Ferencvaros. "Het is een heel goeie ploeg, ik denk dat ze een beetje onderschat worden door de buitenwereld. Ze spelen onbevangen, met goeie spelers, met hoge druk. Het zal een moeilijke match worden, maar we geloven in onze kansen."

"Ze dartelen in Hongarije los door de competitie en ze hebben vorig jaar bewezen dat ze eerste kunnen worden in een sterke poule in de Europa League. Ook in Fiorentina hebben ze een goeie match gespeeld."

De match van morgen is volgens Vrancken wel niet meteen beslissend. "In een poule met 4 is elke match belangrijk. En die van morgen dus ook. Het is ook in eigen huis dus we gaan alles doen voor die drie punten."

Wouter Vrancken kan trouwens rekenen op zijn volledige fitte kern.