IJzersterk Racing Genk boekt klinkende eerste thuiszege van het seizoen tegen Mechelen

Racing Genk - KV Mechelen in een notendop:

KV Mechelen ondergaat wet van de sterkste

Vorig seizoen nog de beste thuisploeg, dit seizoen amper 4 puntjes uit 5 thuiswedstrijden. Racing Genk snakte naar een eerste driepunter voor eigen volk en nam meteen het commando tegen KV Mechelen. Coucke moest na goed 10 minuten al zijn kunnen tonen op een gevaarlijke vrije trap van Paintsil.



Enkele minuten later pareerde diezelfde Coucke een schot van Zeqiri, maar tegen de herneming van Bonsu Baah was de doelman kansloos. De Ghanees had eindelijk zijn eerste Genkse treffer te pakken.



Het spelbeeld wijzigde niet, Genk bleef overtuigend baas. Coucke werd ook door El Ouahdi nog eens op de proef gesteld, terwijl Bonsu Baah knullig Mechels balverlies vergat af te straffen.



Eén keer kon KV Mechelen toch voor gevaar zorgen, maar op aangeven van Storm deed Schoofs te weinig met de kopbalkans. Aan de overkant waren ze kort voor de rust efficiënter. Na een vrije trap van El Khannouss bracht McKenzie de bal goed voor doel en daar troefde Heynen de Mechelse defensie en Coucke af: 2-0.