AA Gent blikt Breidablik poepsimpel in, Orban doorbreekt droogte van ruim 2 maanden

Gent - Breidablik in een notendop:

Stand van zaken: Gent staat na drie speeldagen alleen aan de leiding in Groep B. Het heeft zeven punten, wat drie meer is dan Loehansk en 4 meer dan Maccabi Tel Aviv. Beide ploegen hebben nog een match minder omdat de wedstrijd in Israël voorlopig uitgesteld is.

Sleutelmoment: Orban heeft zijn glimlach teruggevonden. En dat kon maar op 1 manier: scoren. Hij keek de eerste helft atypisch emotieloos toe vanaf de bank, maar besliste de wedstrijd met een knappe schuiver in minuut 70. Zijn laatste doelpunt was geleden van 20 september tegen Westerlo.

Man van de match: Cuypers en Gandelman hebben betere statistieken, maar Tissoudali toonde zich over de volledige wedstrijd de gevaarlijkste man bij Gent. Telkens wanneer hij aan het dribbelen ging, hoorden we de IJslandse knietjes kletteren van angst.

Eerst zorgde Gandelman Omri nog voor een symbolisch moment in de Ghelamco Arena. De middenvelder van Gent knikte de 1-0 meteen op het bord, keek naar de hemel en stak zijn vingertjes in de lucht. De Israëliër verloor onlangs nog twee vrienden na de aanval van Hamas.

De tegenstander van Gent werd onlangs nog vierde in IJsland, waar de competitie al drie weken gedaan is. Op papier was het kwaliteitsverschil al groot, tussen de lijnen des te groter. Meer dan twintig minuten had de thuisploeg dan ook niet nodig om het klusje te klaren.

Een vertrouwensboost was welgekomen voor KAA Gent , dat al vier wedstrijden niet kon winnen en dit weekend ook voor de eerste keer verloor in de competitie.

Breidablik had in de slotminuut nog bijna zijn eerredder te pakken, maar Davy Roef ranselde een strafschop nog knap uit zijn rechterhoek.

Na een kwartier assisteerde Gandelman ook nog de raak koppende Cuypers, die vier minuten later ook de 3-0 staalhard in de verste hoek knalde. De bedrijvigste der Gentenaren, Tissoudali, sloot zijn eerste helft - na veel proberen - ook nog met een doelpuntje af.

Omri Gandelman tussen vreugde en verdriet: "Ik ben een prof en ik moet mijn team helpen"

Voor Omri Gandelman zijn het weken met gemengde emoties. De Israëliër kreeg afgelopen weekend nog rood, nu scoorde hij de 1-0.

“Zo gaat voetbal”, zei de minzame doelpuntenmaker. “Ik blijf hard werken en laat achter mij wat er gebeurd is.”

Maar Gandelman zit natuurlijk ook met zijn hoofd in zijn vaderland. “Het is lastig om te spelen terwijl ik zie wat er gebeurt in mijn thuisland. Maar ik ben een profspeler en ik moet mijn team helpen.”

“Iedereen helpt me hier”, gaf hij nog mee. “En ik speel ook voor mijn vrienden en familie. Ik hoop dat de oorlog snel stopt en dat iedereen veilig op straat kan lopen.”

Spits Hugo Cuypers kon ook weer zijn graantje meepikken na de droogte van de voorbije weken. “Neen, ik was nog niet wanhopig. Ik maakte er me niet druk in, maar scoren is altijd fijn."

"De jongste weken hadden we minder kansen en dan scoor je ook minder, maar dit was een goeie prestatie. Het is onze verdienste dat we gemakkelijk gewonnen hebben.”