Racing Genk geraakt niet voorbij stug Ferencvaros, Vandevoordt redt punt

Wouter Vrancken (Genk): "We hadden niet verwacht dat ze zo laag gingen spelen. Dat is een teken van respect, maar wij moeten dan wel onze momenten beter benutten. Dat hebben we niet goed gedaan, zeker in de zone van de waarheid was het te weinig. Aan onze kant was het vooral zoeken, want het drukzetten was ook anders dan de voorbije weken bij hen. Een doelpunt had de wedstrijd kunnen openbreken, maar die kans hebben we laten liggen. Ik denk ook dat ze thuis anders zullen spelen. Het zal wel niet gemakkelijk zijn om daar en ook in Fiorentina punten te pakken. In dat opzicht hebben we onszelf wat in de voet geschoten vandaag. Maar andere kant moeten we erin blijven geloven. Misschien komen onze kwaliteiten daar wel beter tot zijn recht."