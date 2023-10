Jasper Philipsen ziet dat Tour voor sprinters eindigt in rit 16: "Tenzij je groene trui draagt"

Met 4 ritzeges en de groene trui was Jasper Philipsen in de voorbije Tour met voorsprong de beste sprinter.

Ook volgend jaar wil hij weer op schattenjacht gaan. "Ik moet het parcours nog eens beter bekijken, maar ik denk dat de sprintkansen minstens op 1 hand te tellen zijn. Dat is dus geen reden om niet naar de Tour te gaan."

Voor de snelle mannen wordt het sowieso een atypische Tour zonder het traditionele sprintersbal op de Champs-Elysées.



De laatste sprintkans ligt daardoor al heel vroeg in de Tour: in de 16e etappe.

"Als je dan geen groene trui hebt om te verdedigen, zal het als sprinter lastig zijn om door te rijden tot Nice (de slotetappe)", zegt Philipsen.

"Na die 16e rit zal een aantal sprinters misschien zeggen: "Ik ga me niet meer over die bergen sleuren, want ik heb hier niets meer te zoeken.""

Philipsen zelf hoopt wel dat hij redenen heeft om de laatste 5 lastige etappes te overwinnen. "Na die laatste sprintkans zal er al veel duidelijk zijn voor de groene trui."

"Iemand zoals Van Aert kan in de lastige slotweek wel nog punten scoren, voor een typische sprinter wordt dat moeilijker."