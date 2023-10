Hoe herstel je van een hersenschudding? "Neem een time-out van 24 uur en laat je begeleiden"

Stefan Küng, die na zijn vreselijke val in de EK-tijdrit nog naar de finish reed, is dus een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet: “Na zo’n val ben je niet scherp meer. Hij liep duidelijk een verhoogd risico om opnieuw te vallen.”

Een waslijst aan botsingen en symptomen

Sven D’Hooghe, rugbyprof bij RCHCC in de Franse derde klasse en gewezen Black Devil, liep in zijn carrière al een stuk of zeven hersenschuddingen op. “Allemaal tijdens een wedstrijd of training. Meestal was ik zelf de tackelaar en botste ik met mijn hoofd tegen een knie, heup of hoofd aan."

"Al is elke situatie anders, de eerste reactie is meestal identiek: eventjes op één knie steunen om te bekomen en de schok te verwerken, daarna een test die bepaalt of je mag verderspelen."