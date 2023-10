Van de straat naar de MMA, twee historische voetbalmomenten en een unieke medaille: het sportland Senegal

Op de jaarlijkse YOUCA-dag, een organisatie voor en door jongeren, werken studenten van het middelbaar één dag voor verschillende bedrijven. Sporza kreeg Arnaud, Mathis en Sil over de vloer, die samen onderstaand artikel maakten over drie historische sportprestaties van Senegal.

Van traditioneel worstelen naar MMA

De nationale sport bij uitstek in Senegal is worstelen. Deze sport is in Senegal gegroeid uit traditie. Vroeger daagden jongens die op de grens van volwassenheid stonden elkaar uit tot een worstelwedstrijd. Deze wedstrijd was zeer ceremonieel met de nodige gezangen en gebeden. Tijdens de wedstrijd trommelden ze ook op grote drums. Voor de wedstrijd deden de jongens een ritueel waarbij de familieleden van de vechter hem in doeken met daarop gebeden wikkelden, in de hoop dat deze de vechter zouden bijstaan in zijn gevecht. De winnaar van dit gevecht had zijn verandering van jongen naar man voltooid, de verliezer moest blijven oefenen tot hij een nieuwe uitdager vond. De dag van vandaag is het worstelen in Senegal natuurlijk gemoderniseerd, maar er wordt wel nog steeds rekening gehouden met tradities. Zo is de sport populairder en dus ook commerciëler geworden. De beste worstelaars worden zelfs gesponsord en wedstrijden worden ook uitgezonden op TV. Toch blijven de rituelen bestaan. Zo worden de worstelaars nog steeds voor elke wedstrijd in gewaden gewikkeld, wordt er nog steeds gezongen en gaat de wedstrijd nog steeds gepaard met luid getrommel. Senegalees worstelen is dus een perfect voorbeeld van een gemoderniseerde, maar traditionele sport.

Een van de absolute sterren in het Senegalese worstelen is Oumar “Reug Reug” Kane. Deze 31-jarige Senegalees kreeg een traditionele opleiding in het Senegalees worstelen en trok nadien door het land om verschillende wedstrijden te vechten. Zijn rondreis eindigde waar het voor hem ook allemaal begon: Dakar. Hier vocht hij 16 wedstrijden tegen de grootste worstelaars van het land en won ze ook allemaal. In 2019 maakte “Reug Reug” de overstap naar de MMA. Daar is hij nu nog steeds actief en vecht hij tegen internationale sterren.

Twee topmomenten in het voetbal

Net als in veel Afrikaanse landen is ook voetbal in Senegal hyperpopulair. Twee historische momenten staan met gouden letters in de geschiedenisboeken van De Leeuwen van Teranga. Tijdens het WK van 2002 in Zuid-Korea en Japan verbaasde Senegal de wereld door in de openingswedstrijd wereldkampioen Frankrijk, met onder meer Thierry Henry, te verslaan.

Papa Bouba Diop kroonde zich tot volksheld door het enige doelpunt te scoren op assist van sterspeler El Hadji Diouf. Drie jaar geleden overleed Diop wel op amper 42-jarige leeftijd na een slepende longziekte. Hij is begraven in een familiegraf onder een bed van schelpen. Huidig bondscoach en voormalig kapitein Aliou Cissé haalde ooit herinneringen op aan zijn ploegmaat van toen: "Papa was als een broertje voor mij. Ik denk nog elke dag even aan hem. Onze band was er eentje van onbreekbare solidariteit." Op een kilometer van het graf in Rufisque staat een monument naast het zanderige veld waar Diop voetbalde als kind. Uiteindelijk zou Senegal in het WK 2002 de kwartfinale halen.

Twintig jaar na hun memorabele WK-prestatie schreef Senegal opnieuw voetbalgeschiedenis. Het land won toen voor de eerste keer de Afrika Cup. De wedstrijd was onbeslist na 120 minuten, waardoor penalty's de beslissing moesten brengen in de finale tegen Egypte.



Sadio Mané (ex-ster van Liverpool en Bayern, nu Al-Nassr) trapte de beslissende strafschop binnen.

Een historische medaille op de Spelen

Een laatste belangrijk sportmoment in de Senegalese geschiedenis vond, net als de stunt op het WK, plaats in het Zuid-Koreaanse Seoul. Op de Olympische Spelen van 1988 pakte de atleet Amadou Dia Ba een zilveren medaille op de 400m horden met een tijd van 47"23 seconden. Alleen de Amerikaanse André Phillips was sneller - met amper 4 honderdsten verschil. Voor Senegal was het de eerste (en tot dusver enige) medaille in de olympische geschiedenis. "Die medaille was een hoogtepunt", blikte Dia Ba later terug. "Het is waar we allemaal op mikten tijdens de Spelen. Na mijn race gingen mijn gedachten naar mijn prestatie, mijn land en mijn familie." Nadien zou Dia Ba door een blessure aan de achillespees zijn niveau van in 1988 nooit meer halen. Vier jaar later zet hij na de Spelen in Barcelona een punt achter zijn carrière.

Dia Ba (rechts in het groen) wordt nipt geklopt door Philips.

Wat is YOUCA Action Day?

Youca is een organisatie, voor en door jongeren, die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Dat doen ze door hen bewust te maken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen en door hen te ondersteunen in hun engagement. Dit jaar wordt Senegal in de kijker gezet. Het dagloon van de jongeren gaat naar een sterk jongerenproject in Senegal die strijdt voor gendergelijkheid en tegen seksueel geweld. Elk jaar krijgt de YOUCA Action Day heel wat persaandacht van de nationale en regionale pers. Hierdoor komen ook de problemen in het buitenland aan bod.