Everton verliest mogelijk 12 punten wegens financieel wanbeleid

Everton schreef de voorbije jaren steevast de boekhouding met een rode pen. Alles samen maakte het ongeveer 500 miljoen euro verlies.



Dat verlies overschrijdt de drempel die clubs uit de Premier League is opgelegd door hun eigen instantie. En dus zijn het de bestuurders van de Premier League zelf die Everton voor een onafhankelijke commissie hebben gedaagd.



Die moet bepalen of de club van Amadou Onana in het seizoen 2021-2022 - want daarover gaat het specifiek - effectief over de schreef is gegaan. Volgens de Premier League is de strengst mogelijke straf - 12 punten in mindering - gerechtvaardigd.



Dat zou betekenen dat Everton een negatief puntensaldo zou krijgen dit seizoen. Na 9 speeldag vergaarde de club uit Liverpool immers amper7 punten.