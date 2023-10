Liverpool imponeert niet tegen stadsrivaal Everton, Salah maakt toch het verschil

Ashley Young is met zijn 38 jaar een vat vol ervaring, maar in de derby kookte het vaatje van de Engelsman toch over. Na een 2e overtreding mocht hij nog voor de rust gaan rusten.



Everton moest nu nog meer verdedigen. Onder meer Amadou Onana deed dat lange tijd uitstekend.



Liverpool had invaller Darwin Núñez nodig om voor een extra vonk te zorgen. Een foutje op de Uruguayaan leverde eerst nog geen penalty op, maar daarna forceerde hij wel de handsbal, die door Mohamed Salah vanaf 11 meter werd omgezet in een doelpunt.



Everton kwam toen nog amper over de eigen helft. Toen dat in de extra tijd - 10 minuten maar liefst - toch eens gebeurde, haalde Liverpool de trekker over. Opnieuw dankzij Nunez (aangever) en Salah (afwerker).