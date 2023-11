Goal van het seizoen? Alejandro Garnacho knalt United met fabelachtige omhaal voorbij Everton

Alejandro Garnacho pakte uit met heerlijke omhaal. De piepjonge Argentijn haalde zo de beste versie van Wayne Rooney in zich naar boven en vierde zijn parel als Cristiano Ronaldo.

Genoeg over legendes in Manchester. Rashford zorgde kort na rust voor de dubbele voorsprong in Liverpool vanaf de stip. Een kwartier voor tijd mocht Martial de eindstand vastleggen.



Goed voor de derde zege op rij. Manchester United hijgt zo in de nek van de top 5. Zo komt de druk weer op de komende Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray te liggen.



Everton blijft – zonder de geblesseerde Amadou Onana en met de 10 punten aftrek – achter met 4 punten in de Premier League.