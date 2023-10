Leandro Trossard is van goudwaarde voor Arsenal met late gelijkmaker tegen Chelsea

Lange tijd leek Arsenal op Stamford Bridge af te stevenen op zijn eerste competitienederlaag van het seizoen. Na tussenkomst van de VAR ging de bal na een kwartier op de stip, na hands van Saliba. Cole Palmer stuurde Arsenal-doelman Raya naar de verkeerde kant.

Vroeg in de 2e helft verdubbelde uitgerekend Moedryk - vorige winter nog ei zo na bij Arsenal - met een gelukje de voorsprong van de thuisploeg. Zijn voorzet verdween over Raya in doel.

Pas in het slotkwartier konden de bezoekers de nederlaag afwenden. Rice pakte een cadeautje van Chelsea-keeper Sanchez gretig uit en in de 84e minuut was het Leandro Trossard die aan de 2e paal met een volley voor de gelijkmaker en een punt tekende.