UEFA beslist ten laatste vrijdag over gestaakte België-Zweden

België-Zweden werd maandagavond bij de rust stilgelegd naar aanleiding van de terroristische aanval in Brussel, waarbij 2 Zweden het leven lieten. Op dat moment was de stand 1-1.



Beide bonden zijn er voorstander van om met die eindstand verder te gaan. Voor de Belgen zou dat sportieve gevolgen kunnen hebben voor het EK 2024 in Duitsland, maar dat zou bijkomstig zijn voor interim-CEO van de KBVB, Manu Leroy.



"De gebeurtenissen van eergisteren hebben ons allen geraakt. We zijn in gedachten bij de slachtoffers, hun families en bij de spelers, staf en supporters van de Zweedse nationale ploeg."



"Als aan onze veiligheid wordt geraakt, zijn sportieve successen bijzaak. We hopen dus dat het 1-1-gelijkspel als definitieve score kan worden weerhouden."