Road to Euro 2024 voor Rode Duivels: alle belangrijke data richting eindronde

De Rode Duivels hebben zich tijdens deze interlandperiode geplaatst voor de eindronde van Euro 2024 van 14 juni tot 14 juli in Duitsland. Wat is de kalender van onze nationale ploeg tot het toernooi?

??: België-Zweden

België-Zweden van gisteren was de voorlaatste wedstrijd in de EK-voorronde van de Rode Duivels. De partij werd na de rust bij 1-1 gestaakt door een schietpartij in Brussel waarbij 2 Zweedse fans omkwamen.



Volgens het UEFA-reglement moet de wedstrijd in dergelijk geval daags nadien verder afgewerkt worden. Maar de Zweedse ploeg vertrok vannacht al naar huis.



Het is afwachten wat de UEFA zal beslissen over de sportieve gevolgen? Wordt de partij toch nog herspeeld? Wint België met een forfaitscore? Dat zal de komende uren of dagen bekend worden.

15/11/23: België-Servië (oefeninterland)

In het laatste window van de EK-voorronde speelt België maar 1 partij. Zo komt er op woensdag 15 november ruimte vrij voor een oefeninterland tegen Servië.

19/11/23: België-Azerbeidzjan (EK-kwalificatie)

De 8e en laatste kwalificatiewedstrijd van de Belgen in Groep F is op 19 november om 18 uur.

2/12/23: EK-loting in Hamburg

De Elbphilharmonie in Hamburg is het toneel van de loting van de eindronde. Om 18 uur begint de avond, die u live kunt bekijken op Sporza.



De 24 deelnemende landen gaan in 4 potten, waaruit 6 groepen geloot worden. Gastland Duitsland zit in pot 1 van de reekshoofden. Willen de Belgen daar zeker ook in zitten, dan hebben ze 6 op 6 nodig tegen Zweden en Azerbeidzjan. Dan zijn ze groepswinnaar met voldoende punten. Bij 4 op 6 bestaat de kans dat ze uit de boot vallen, bij 3 op 6 is die kans nog groter.



21/3-26/3/24: oefeninterlands

Eind maart is er nog een interlandwindow voor de Europese landen. Dan vinden de play-offs voor de laatste 3 EK-tickets plaats op basis van de Nations League.



België heeft al een EK-ticket, dus heeft het dan tijd en ruimte om oefeninterlands te spelen. Het is nog niet bekend tegen wie en waar die zijn.

26/5/24: einde nationale competities

In het jaar van een groot zomertoernooi eindigen alle nationale competities voor een bepaalde dag. Ten laatste op 26 mei kennen we de kampioen in België, net als in Spanje en Italië. In Frankrijk is dat 18 mei, in Engeland 19 mei.



Vanaf het einde van de nationale competitie kan de bond zijn internationals oproepen om de voorbereiding aan te vatten.

7/6/24: definitieve EK-selectie

Bondscoach Domenico Tedesco moet 7 volle dagen voor de openingswedstrijd zijn selectie van 23 spelers (onder wie 3 keepers) officieel meedelen aan de selectie.

14/6-14/7/24: EK-eindronde