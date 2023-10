Neymar verlaat veld in tranen met knieblessure bij verlies van Brazilië in Uruguay

In de 44e minuut in het Centenario Stadium liep het mis voor de 31-jarige Neymar: hij leek bij een loopactie te blijven steken in het gras en viel neer. Hij greep naar zijn knie. De tranen stonden in zijn ogen, toen hij afgevoerd werd.



Brazilië was op dat moment net 1-0 achtergekomen door een goal van Nunez en slikte na de pauze nog een doelpunt van De La Cruz. Uruguay is nog maar de eerste ploeg sinds Chili in oktober 2015 die Brazilië kan kloppen in de voorronde van een WK.



Neymar verliet het stadion op krukken zonder een reactie te geven. Hij sprak zich wel uit op Instagram: "God weet alles. Alle eer en glorie zal altijd de jouwe zijn, mijn Heer. Wat er ook gebeurt, ik heb vertrouwen."



Bondsdokter Rodrigo Lasmar kreeg dan maar alle vragen. Maar het was nog te vroeg voor antwoorden: "We deden alle tests en zullen die morgen herhalen. Het is belangrijk om te zien hoe zijn knie reageert in de eerste 24 uur, hoe de zwelling is en wat de foto's tonen. We moeten kalm blijven bij de onderzoeken en bij de evaluatie."



Neymar, die voor Al Hilal voetbalt in Saudi-Arabië, had heel wat kritiek gekregen na zijn slappe prestatie in de 1-1 thuis tegen Venezuela vorige week. Hij maakte pas recent zijn terugkeer na een enkelblessure die hem 6 maanden van het veld hield.



Hij speelde ondertussen 128 interlands sinds 2010, goed voor 79 doelpunten.