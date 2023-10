BEKIJK: Twee gelijkaardige goals van Messi, Argentinië blijft foutloos in WK-voorronde

In de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties kan Argentinië na 4 wedstrijden nog steeds een perfect rapport voorleggen. De regerende wereldkampioen ging dinsdag met 0-2 winnen in Peru, met dank aan 2 gelijkaardige goals van Lionel Messi. Die stond telkens op de goeie plek om een flankvoorzet in doel te mikken.