BEKIJK: San Marino verliest, maar viert gelijkmaker tegen Denemarken alsof het WK wint

Denemarken is met de schrik vrijgekomen in San Marino. Op het uur slikte Anderlecht-doelman Kasper Schmeichel de 1-1 van Alessandro Golinucci. Voor de dwergstaat was dat de eerste goal in een EK-kwalificatieduel in 4 jaar, de eerste goal tout court in een competitieve match in 2 jaar. Die werd dan ook gevierd alsof de Wereldbeker binnen was.