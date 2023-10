Wereldkampioen Angel Di Maria gaat stoppen als international

Angel Di Maria is al jaren een vaste waarde in de nationale ploeg. Nadat hij met Messi, Agüero en Riquelme Argentinië olympisch goud bezorgde in 2008 maakte hij zijn debuut bij de A-ploeg.

Ondertussen zit de aanvaller van Benfica aan 134 interlands. Daarin maakte hij 29 doelpunten. In de gewonnen WK-finale vorig jaar maakte hij een van de velddoelpunten tegen Frankrijk.

De wereldtitel in Qatar is ongetwijfeld Di Maria's mooiste triomf als international, al zal hij het zelf ook over de Copa America van 2021 hebben. In de finale maakte hij het enige doelpunt op het veld van aartsrivaal Brazilië (1-0).