WK voetbal trekt door "achterkamerpolitiek" in 2030 naar 6 landen: "Teloorgang van het WK gaat verder"

Doorgestoken kaart

"Niemand zag dit aankomen. Het is een beslissing op basis van typische achterkamerpolitiek van de FIFA. De rest van de wereld moest het maar eventjes vernemen via een mededeling uit Zürich", vertelt Kunti in De Ochtend op Radio 1.

Aan het woord is voetbal- en onderzoeksjournalist Sami Kunti. Ook hij vernam woensdag met verbazing het nieuws over de organisatie van het WK voetbal in 2030.

"Het is een eigenaardige beslissing. Je zou bijna denken dat dit een soort hersenspinsel is. Het wordt een WK zonder grenzen."

Een WK in Marokko, Portugal en Spanje, met ook nog wedstrijden in Argentinië, Uruguay en Paraguay - op drie continenten en in zes landen. Je kan het zo gek niet bedenken, toch komt de Wereldvoetbalbond FIFA ermee op de proppen voor 2030.

"De FIFA heeft de kandidaturen voor de toernooiorganisatie in 2030 samengevoegd. Het is vooral een politiek compromis, dat Infantino zelf heel goed uitkomt. Europa, Afrika en Zuid-Amerika delen nu in de organisatie en zullen tevreden zijn in 2030. Het pad lijkt nu geëffend voor een WK in 2034 in Saudi-Arabië."



Want toeval of niet, dat golfland bevestigde gisteren meteen ook zijn kandidatuur voor 2034. "Zo voelt het allemaal een beetje als doorgestoken kaart aan. De sport en de fans lijken weer op de tweede plaats te komen. Zo was het toch een beetje een gitzwarte dag voor het voetbal."