Peter Vandenbempt: "Ik zou graag Keita of Vermeeren zien starten tegen Zweden"

Ik zou graag in de plaats van Onana één van die twee op het veld zien staan naast Mangala, als dat tenminste de bedoeling is van de bondscoach.

Ik ben wel benieuwd of de vervanger van de geschorste Onana Youri Tielemans zal zijn. Tielemans was de eerste die door Tedesco werd ingebracht tegen Oostenrijk.

Arthur Vermeeren viel tegen Oostenrijk in de 87e minuut in.

"Enkele individuele prestaties waarbij je je vragen stelt"

Het is niet enkel de verdediging die wankel is en het niet altijd goed heeft gedaan. Maar er zijn toch enkele individuele prestaties waarbij je je vragen stelt.

Misschien is het ook het moment om achteraan toch nog maar eens iets te proberen. Om bijvoorbeeld Zeno Debast te zetten in de plaats van Wout Faes.

Net zoals bij het WK in Brazilië in 2014 wordt het EK van volgend jaar een soort leerschool voor deze nationale ploeg.

Een beetje experimenteren mag wel, vind ik.

Het is duidelijk gebleken dat deze nationale ploeg nog in de steigers staat, zoals we dat ook verwacht hadden. Dan is het goed dat deze ploeg zich meteen heeft kunnen kwalificeren voor een groot toernooi.

Maar als je kijkt hoe groot het verschil en het personeelsverloop is in vergelijking met de Wereldbeker in Qatar, dan is het niet meer dan logisch dat deze ploeg nog in volle evolutie is en dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Er moet nog heel veel geschaafd worden.

Je moet net als bij het WK in Brazilië in 2014 zeggen dat het EK van volgend jaar in Duitsland een soort leerschool en voor veel spelers een eerste kennismaking is met de bijzonderheden van een groot toernooi.