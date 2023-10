Roeselare krijgt geen tijd om op lauweren te rusten na Supercup: “Veel oplapwerk met internationals”

"Ik had hem toch graag gewonnen", klinkt het dan weer aan de overkant bij Menen-trainer Frank Depestele. "Onze club krijgt niet vaak de kans om deze wedstrijd te spelen. "Ik België wordt daar soms wat lacherig over gedaan, maar in het buitenland heeft het toch meer prestige."

"Deze wedstrijd is altijd een goede test", vertelt Roeselare-sterkhouder Matthijs Verhannemen. "Het is goed dat we die meteen doorstaan, maar dit is wel de minst belangrijke prijs van het seizoen. De beker, het kampioenschap en de Europese campagne staan toch een trapje hoger", geeft hij toe.

Een echte 100% waardemeter was de wedstrijd wel nog niet. Beide ploegen misten enkele sleutelspelers, die hun wonden nog likken na het olympische kwalificatietoernooi. De Red Dragons zagen het ticket voor de Spelen - na een uitstekend parcours - nog ultiem in rook opgaan.

Niet enkel mentaal, maar ook speltactisch is er nog werk aan de winkel. "Nu de internationals - die geen deel uitmaakten van de kern in de voorbereiding - opnieuw aansluiten, moeten we vanaf nu weer opnieuw beginnen te bouwen", geeft Depestele toe.

Zo was onder meer sterkhouder Seppe Van Hoyweghen nog niet aanwezig op het veld voor Menen. "We gaan er alles aan doen om hem zijn spelvreugde weer te laten vinden. Het zal hem mentaal deugd doen om weer bij de groep te zijn."

Kort maar krachtig

"Als club kun je er weinig aan doen, maar we zullen toch eens grondig moeten spreken", vertelt De Pestel. "Het is niet altijd evident om te overleven voor de clubs, die de spelers betalen."

"Het zal opnieuw een zeer druk seizoen worden, met twee wedstrijden per week. Dat is noch voor de club noch voor onze sponsors een ideale situatie. Probeer zo'n steeds korter wordend seizoen maar eens te verkopen aan de sponsors."

De teams zullen er alvast meteen stevig moeten invliegen. Dit weekend begint de competitie en eind april is het al gedaan. "Het is nog nooit zo'n kort seizoen geweest", fronst Verhannemen zijn wenkbrauwen.

Maar the show must go on.



De ambitie bij Roeselare is alvast opnieuw duidelijk: "Ik zit hier al zestien jaar en de doelstelling is steeds hetzelfde: zo veel mogelijk prijzen. Ik zou hier graag mijn 10e titel pakken."



Toch zal dat geen evidentie worden voor de topfavoriet, die vorig jaar de dubbel pakte en ei zo na ook de Europese beker.



"Roeselare wil gaan voor alle prijzen, maar we zullen alles toch in een stroomversnelling moeten steken om dit te bewerkstelligen. We verloren enkele sterkhouders en moeten wat nieuwe en jongere spelers inpassen."



Bij Menen minder uitgesproken, maar toch ook mooie ambities. "Wij zouden graag willen meedraaien in de top vier", vertelt Depestele. "En ook in de beker willen we toch proberen te winnen. We zijn vorig jaar tot in de finale geraakt, dat willen we dit jaar opnieuw proberen. En misschien zelfs meer."