Menen is niet opgewassen tegen Roeselare in de League Cup volleybal

2022-2023 was een topseizoen voor Roeselare, met niet alleen de dubbel, maar ei zo na ook een Europese beker.



Voor het nieuwe seizoen werd de voornamelijk Belgische ruggengraat van de ploeg behouden, al zag Roeselare wel heel wat buitenlands talent vertrekken, zoals Rune Fasteland, Pablo Kukartsev en Michiel Ahiy.



Ook voor Menen-coach Frank Depestele is het bij het seizoensbegin nog wat puzzelen, na ook een pak vertrekkers (onder wie Lou Kindt) en de zware kruisbandblessure voor Basil Dermaux.



De League Cup was voor beide trainers dan ook eerder een belangrijke test met het oog op de competitiestart, waarin Roeselare en Menen elkaar meteen treffen.



Het werd duidelijk dat Roeselare momenteel iets verder staat dan Menen, al kon de ploeg van Depestele hen wel een setje afsnoepen.



Eindstand: 3-1 (25-23, 25-18, 25-27, 25-19)