Thomas Briels over terugkeer naar Belgische competitie: "Mijn ervaring overdragen aan jongeren"

"Gelukkig kan ik fysiek nog mee met de jongeren waardoor ik mijn steentje kan bijdragen. Ik heb nog niet mijn topniveau gehaald, maar dat is nu niet het belangrijkste: eerst meedraaien in de ploeg, wennen aan de nieuwe spelers en het nieuwe spelsysteem."

"Wat mijn inbreng is? Ik denk vooral mijn ervaring. Ik probeer mijn ploegmakkers zoveel mogelijk zaken bij te brengen over het spelletje en ze beter te maken. Het ligt ook in mijn aard om mijn mond open te doen en mijn ervaring over te dragen aan de jongeren."

Wat is het verschil met Nederland?

De Belgische competitie is 6 speeldagen ver, hoe schat Briels het niveau in ten opzichte van de Nederlandse competitie?

"In 2008 ben ik vertrokken naar Nederland en het toenmalige verschil tussen de competities was zó hoog dat het 2 jaar geduurd heeft om me aan te passen aan het niveau."

Vandaag is de kloof grotendeels gedicht: "Het is vooral een andere manier van spelen. In Nederland is er mandekking, het spel is aanvallender en er is meer ruimte met mogelijkheden voor counteraanvallen."

"In België daarentegen worden de ruimtes heel erg klein gemaakt en wordt er vaak met een laag blok gespeeld", vult Briels aan. "Het basisniveau van de Nederlandse competitie ligt een tikkeltje hoger, maar het verschil is klein."

De achterstand voor België bevindt zich vooral op het vlak van infrastructuur en financiën: "In België is het moeilijker om gelden te krijgen voor uitbreiding van de infrastructuur van de clubs. Hierin kunnen nog stappen worden gezet."