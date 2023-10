Euro Hockey League: Léopold naar kwartfinales, toernooi voorbij voor Watducks

clock 15:56 15 uur 56. Léopold maakt het verschil na de rust. Léopold heeft de tweede ronde van de Euro Hockey League wel overleefd. Post SV uit Oostenrijk was taaier dan verwacht, want bij de rust stond het maar 1-1, na goals van Tom Boon en Maximilian Scholz. Na de rust konden de Belgen dan toch het verschil maken. Corentin de Trez en Arthur Verdussen stelden het ticket voor de kwartfinales veilig. . Léopold maakt het verschil na de rust Léopold heeft de tweede ronde van de Euro Hockey League wel overleefd. Post SV uit Oostenrijk was taaier dan verwacht, want bij de rust stond het maar 1-1, na goals van Tom Boon en Maximilian Scholz.



De goals uit Léopold-Post

Watducks uitgeschakeld. De Waterloo Ducks hebben de kwartfinales niet gehaald. Ze kwamen nochtans tot 2 keer toe op voorsprong, dankzij goals van Victor Charlet. Maar in het laatste kwart zorgde Chris Proctor voor een zege voor Old Georgians. Geen tweede eindzege in de EHL voor Waterloo dus. In 2019 waren de WatDucks nog het beste team van Europa.



Boon schiet Léopold naar tweede ronde. Na Watducks heeft ook Léopold zijn eerste wedstrijd gewonnen. Het had tegen Harvestehuder uit Duitsland genoeg aan 1 doelpunt om door te stoten naar de tweede ronde. Tom Boon maakte in het tweede kwart het enige doelpunt voor Léopold. De Duitsers zetten in de slotfase nog alles op alles door zonder doelman te spelen, maar de gelijkmaker viel niet meer. In de tweede en laatste kwalificatieronde neemt Léopold het op tegen Post SV uit Oostenrijk.

Watducks neemt het in de 1/8e finales van de EHL op tegen Old Georgians. De Engelse kampioen won met ruime 5-1-cijfers van Mannheim, de club van de Argentijnse Duitser Gonzalo Peillat.

