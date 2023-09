Gougnard stopt als Red Lion om horecazaak op te starten: "Nood om iets naast hockey te doen"

De Belgische hockeybond maakte het nieuws over het internationale pensioen van Gougnard bekend bij de start van de voorbereiding richting de Olympische Spelen van 2024.

"Het was een moeilijke keuze", vertelt 322-voudige international. "Ik speel al heel lang bij de nationale ploeg en het was een enorm deel van mijn leven. Ik ben trots op de progressie die we gemaakt hebben en op wat we bereikt hebben."

"Maar de nationale ploeg kost ook heel veel tijd. Ik heb al heel lang alles aan de kant geschoven voor de Red Lions, maar nu wil ik ook andere dingen gaan doen. Eerst wilde ik een pauze (afgelopen zomer, red), maar nu is de knoop definitief doorgehakt. Ik heb aan de coach gezegd dat ik er niet meer 100 procent kon staan en dat ik dus beter kon stoppen."

En wat gaat Gougnard dan doen nu hij meer tijd heeft? "Ik blijf hockey spelen op clubniveau bij Racing Brussels, maar ik ga ook een horecazaak beginnen met mijn broer. Ik had echt nood aan andere dingen naast het hockey. Want topsport is ook niet voor de rest van je leven."

Wat was voor Gougnard zijn mooiste moment? "Er zijn er heel veel. Ik denk meteen aan Rio, aan onze eerste olympische medaille. Maar ook aan het goud op het WK in 2018. Dat was onze eerste grote titel en tijdens dat toernooi verloor ik mijn vader. Dus daar heb ik een heel sterke herinnering aan."

De ex-Red Lion gelooft wel echt in de kansen van titelverdediger België op de Spelen. "Ik blijf de ploeg sowieso steunen. En ook al was het EK minder goed dan gehoopt, ik vind dat België de beste ploeg heeft. De Lions gaan het heel goed doen in Parijs."