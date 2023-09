Gougnard stopt als international, Dockier en Stockbroekx niet in kern richting Parijs 2024

De Red Lions moesten eind augustus op het EK nog vrede nemen met het brons, maar vanaf dit najaar begint een nieuwe cyclus. Het hoogtepunt moet komen op de Olympische Spelen van Parijs 2024.

Bondscoach Michel van den Heuvel en zijn coachingstaf besloten om Sebastien Dockier, Emmanuel Stockbroekx en Nicolas Poncelet niet te selecteren voor het traject naar Parijs 2024.

De Nederlandse T1 van de Red Lions moest van zijn hart een steen maken. Zo werkte hij al acht jaar samen met Dockier. "Hij is een fantastische speler die een uitzonderlijke carrière heeft gehad bij de Red Lions. Bovendien is hij een geweldige persoonlijkheid die alles heeft gegeven voor dit team. Het is echter tijd om vooruit te kijken, met een nieuwe ploeg. Maar laten we vooral niet vergeten wat hij allemaal heeft gedaan voor het Belgische hockey."

Ook voor Stockbroekx en Poncelet was geen plaats in de selectie. "Manu slaagde er op schitterende wijze in om zijn plaats te heroveren na een zware blessure een paar jaar geleden. Maar dit keer konden we helaas geen plek voor hem vinden. Manu is echter een erg vastberaden speler, dus misschien zien we hem in de toekomst wel terug. Nico is een uitstekende speler, maar hij heeft nog niet zijn volledige potentieel bereikt. Hij zou in de toekomst terug kunnen keren naar de Red Lions, maar dan moet hij wel grote stappen maken."



Daarnaast heeft Simon Gougnard na een pauze van drie maanden aangekondigd definitief te willen stoppen met internationaal hockey.

De drie youngsters die meespeelden op het EK - Arno Van Dessel, Nelson Onana en William Ghislain - blijven in de groep. En Tom Boon is er, net als Tanguy Cosyns, Maxime Van Oost, Thibeau Stockbroekx en Simon Vandenbroucke, opnieuw bij.

De vernieuwde groep begint aan de voorbereiding met een teambuilding aan de Belgische kust, daarna beginnen ze opnieuw elke week samen te trainen richting de olympische kwalificatietoernooien van begin 2024 (13-21 januari).