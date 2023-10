Remco Evenepoel over periode vol "frustraties en botsingen": "De storm is nooit gaan liggen"

Remco Evenepoel reed sinds de Ronde van Spanje enkel nog de Ronde van Lombardije, maar toch waren het door de gonzende fusieperikelen drukke en vervelende tijden voor de winnaar van de Kristallen Fiets.

"Ik dacht me 3 weken rustig voor te bereiden op Lombardije, maar dat was helemaal niet zo. Het was zeker niet optimaal."

"Die geruchten zullen niet zomaar tevoorschijn gekomen zijn, er zal wel iets van waar geweest zijn. Maar voor mij was het moeilijk om er iets over te zeggen, want ik wist van niets."

"Het was een ambetante periode. Je fietst met de trui van Soudal-Quick Step, maar je weet niet of je die trui volgend jaar ook nog aanhebt. Maar, eind goed, al goed."