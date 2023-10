Aleksej Loetsenko kruipt naar ritwinst op beestachtige slotklim in Turkije

Vooraf waren de berichten over de rit naar Babadag behoorlijk onheilspellend. De slotklim van bijna 20 km aan meer dan 10 procent zou "onmenselijk" zijn.

De organisatie trok de tijdslimiet fors de hoogte in en dat was geen overbodige luxe. De Turkse col was inderdaad een schijnbaar eindeloze en gruwelijke ondermening.

Topfavoriet Jay Vine moest snel passen, Bora-Hansgrohe en Astana zouden de prestigieuze ritzege onder elkaar verdelen na een uitputtingsslag en afvallingsrace van ruim een uur.

Ben Zwiehoff was de aas van de Duitse ploeg, Aleksej Loetsenko was de taaiste Kazach.

Op enkele hectometers van de finish plaatste Loetsenko de beslissende versnelling.

Zwiehoff weigerde aanvankelijk helemaal te plooien op de loeisteile pentes, maar Loetsenko bleef buiten schot.