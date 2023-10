Matej Mohoric houdt Florian Vermeersch van wereldtitel gravel, pech en val voor Wout van Aert

clock 15:23 15 uur 23.

clock 15:22 15 uur 22. De armen gaan de lucht in: Mohoric is wereldkampioen. De Sloveen is de opvolger van Gianni Vermeersch. Die andere Vermeersch, Florian, komt met de brede glimlach als tweede over de finish. Geen Belgische opvolger dus, maar wel een puike prestatie. En Mohoric was gewoon te sterk. Zowel bergop als bergaf. . De armen gaan de lucht in: Mohoric is wereldkampioen De Sloveen is de opvolger van Gianni Vermeersch. Die andere Vermeersch, Florian, komt met de brede glimlach als tweede over de finish. Geen Belgische opvolger dus, maar wel een puike prestatie. En Mohoric was gewoon te sterk. Zowel bergop als bergaf.

clock 15:19 15 uur 19. Een schuiver van Mohoric, zonder veel erg. Een schuiver van Mohoric, zonder veel erg

clock 15:18 15 uur 18. Het slippertje heeft geen impact. Matej Mohoric voelt zich in zijn sas. Als een echte speelvogel vliegt hij naar de finish, met sprongetjes en slippertjes met het achterwiel. Mooi om zien. . Het slippertje heeft geen impact Matej Mohoric voelt zich in zijn sas. Als een echte speelvogel vliegt hij naar de finish, met sprongetjes en slippertjes met het achterwiel. Mooi om zien.

clock 15:17 15 uur 17. En kijk daar: een slippertje. De Sloveen schuift weg met het voorwiel bij het opdraaien van een bruggetje. Maar geen erg. Hij krabbelt meteen weer recht. . En kijk daar: een slippertje De Sloveen schuift weg met het voorwiel bij het opdraaien van een bruggetje. Maar geen erg. Hij krabbelt meteen weer recht.

clock 15:15 15 uur 15. Hij kan het niet laten. Hij houdt leven in de brouwerij. Jose De Cauwer over de onbevreesde daaltechniek van Mohoric. Hij kan het niet laten. Hij houdt leven in de brouwerij. Jose De Cauwer over de onbevreesde daaltechniek van Mohoric

clock 15:10 15 uur 10. Mohoric op laatste hele lastige stukje. Nog 1 keer dalen en op naar de finish. Het achterwiel slipt een paar keer stevig weg. Mohoric bouwt duidelijk geen voorzichtigheid in bij het dalen. . Mohoric op laatste hele lastige stukje Nog 1 keer dalen en op naar de finish. Het achterwiel slipt een paar keer stevig weg. Mohoric bouwt duidelijk geen voorzichtigheid in bij het dalen.

clock 15:08 15 uur 08. "Dai dai", weerklinkt het. Vrij vertaald: "Kom op!" . "Dai dai", weerklinkt het. Vrij vertaald: "Kom op!"

clock 15:06 15 uur 06. Gravel wordt beton. Dat wil zeggen: steil. Als het echt steil wordt in de Italiaanse bossen gaat het gravel steevast over in beton. Ook zo op de Collagu'. . Gravel wordt beton. Dat wil zeggen: steil Als het echt steil wordt in de Italiaanse bossen gaat het gravel steevast over in beton. Ook zo op de Collagu'.

clock 15:05 15 uur 05. Florian Vermeersch bijt intussen op de tanden. De zilveren medaille moet in principe binnen zijn voor onze landgenoot. . Florian Vermeersch bijt intussen op de tanden. De zilveren medaille moet in principe binnen zijn voor onze landgenoot.

clock 15:03 15 uur 03. 40 seconden. Zonder lek te rijden wordt hij de opvolger van Gianni Vermeersch. Jose De Cauwer. 40 seconden. Zonder lek te rijden wordt hij de opvolger van Gianni Vermeersch Jose De Cauwer

clock 14:55 14 uur 55. Problemen met de ketting voor Vermeersch, voorsprong Mohoric groeit. Problemen met de ketting voor Vermeersch, voorsprong Mohoric groeit

clock 14:55 14 uur 55. Op naar de laatste klim. En dat is de Collagu': 1,7 kilometer met een gemiddelde stijging van meer dan 11%. . Op naar de laatste klim En dat is de Collagu': 1,7 kilometer met een gemiddelde stijging van meer dan 11%.

clock 14:52 14 uur 52. Ai! Ketting eraf voor Vermeersch. Als Vermeersch koploper Mohoric nog zag rijden, is dat nu niet meer het geval. 18 seconden tijdsverschil worden er 30 na problemen met de ketting. Nog 13 kilometer. . Ai! Ketting eraf voor Vermeersch Als Vermeersch koploper Mohoric nog zag rijden, is dat nu niet meer het geval. 18 seconden tijdsverschil worden er 30 na problemen met de ketting. Nog 13 kilometer.

clock 14:50 14 uur 50. Zolang hij hem ziet rijden, geeft hij de burger moed. Jose De Cauwer over het gaatje dat nog beperkt blijft. Zolang hij hem ziet rijden, geeft hij de burger moed Jose De Cauwer over het gaatje dat nog beperkt blijft

clock 14:48 14 uur 48. Vermeersch moet Mohoric laten rijden. Vermeersch moet Mohoric laten rijden

clock 14:46 14 uur 46. Mohoric heeft ook in de afdaling geen angst. Herinnert u zich de zege van de Sloveen in Milaan-Sanremo na een onbevreesde afdaling? Ook tussen de Italiaanse wijngaarden gaat het dalen uiterst vlot. . Mohoric heeft ook in de afdaling geen angst Herinnert u zich de zege van de Sloveen in Milaan-Sanremo na een onbevreesde afdaling? Ook tussen de Italiaanse wijngaarden gaat het dalen uiterst vlot.

clock 14:46 14 uur 46. Mohoric trekt door op Le Serre, Vermeersch moet een gaatje laten. Florian Vermeersch kraakt op 18 kilometer van het einde. De prik van Matej Mohoric op Le Serre lijkt er te veel aan te zijn voor onze landgenoot. . Mohoric trekt door op Le Serre, Vermeersch moet een gaatje laten Florian Vermeersch kraakt op 18 kilometer van het einde. De prik van Matej Mohoric op Le Serre lijkt er te veel aan te zijn voor onze landgenoot.

clock 14:43 14 uur 43. Ik zou niet weten op wie ik mijn geld moet zetten. Jose De Cauwer. Ik zou niet weten op wie ik mijn geld moet zetten Jose De Cauwer