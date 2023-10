Hamilton trekt boetekleed aan na crash met ploegmaat Russell: "Overkomt me zelden"

"Ik ben een vogel voor de kat." Lewis Hamilton maakte zich voor de start van de GP in Qatar al zorgen. Op zijn zachte banden zou hij niet lang weerstand kunnen bieden, vreesde hij.

Besloot hij daarom voluit te gaan bij de racestart? Hamilton probeerde buitenom te gaan, terwijl ook ploegmaat George Russell voorbij polesitter Max Verstappen probeerde te raken. Maar drie op een rij, dat lukt niet.

Hamilton draaide iets te vroeg in, kwam in contact met Russell en werd in de grindbak gekatapulteerd. Meteen wees hij met een beschuldigende vinger naar Russell. "Ik ben eruit geknikkerd door mijn eigen ploegmaat", sakkerde de zevenvoudige wereldkampioen via de boordradio.

Na het herbekijken van de beelden moest Hamilton zijn mening bijstellen. Hij nam de schuld van de crash op zich. "Ik voelde een tik langs achteren, maar volgens mij kon George geen kant op", gaf Hamilton toe.

"Het is enorm balen, dit overkomt me zelden. Het is ook spijtig voor het team, want we hadden hier veel punten kunnen scoren."

Hamilton, die voor het eerst dit seizoen de streep niet haalde, bood ook op X zijn excuses aan. "Het was 100 procent mijn fout en ik neem de volle verantwoordelijkheid", schreef hij. "Mijn excuses aan het team en George."

Excuses die hij ook nog in persoon overbracht aan zijn ploegmaat.