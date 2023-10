Florian Vermeersch na puik WK Gravel: "Toen mijn ketting eraf lag, wist ik dat het voor de 2e plaats was"

"Het was super hectisch bij de start. Het was kwestie van vooraan te zitten en uit de problemen te blijven."

In de finale draaide Vermeersch goed rond met winnaar Matej Mohoric en de Brit Connor Swift. Met een kloof van 4 minuten op de eerste achtervolgers was het duidelijk dat dit trio het onderling zou uitvechten.

Vermeersch: "Vanaf moment dat we met 3 waren wisten we dat we niet moesten twfjelen. Van dan af was het man tegen man."



"Ik wist dat Mohoric heel sterk was, maar ik voelde me ook heel goed. Toen Mohoric versnelde, moest ik een gaatje laten. Ik kwam nog terug tot op enkele seconden. Ik geloofde er nog in en koos voor mijn eigen tempo. Maar toen mijn ketting eraf ging, wist ik dat het voor de tweede plaats was."



Floran Vermeersch reed vorige week al het EK in Oud-Heverlee. Is het gravelbiken iets wat hij in de toekomst nog zal doen?



"Als het past in het schema, zeker."



"Het is een evenement dat goed is voor de moraal. Iets waar je nog naartoe kan werken tegen het einde van het seizoen."