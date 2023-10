BEKIJK: "Nog nooit zo veel krampen gehad": herbeleef het BK/EK gravel in het spoor van Bavo en Bert

Na amper 13 kilometer was het al "miserie" voor onze reporter Bavo, en ook Bert De Backer maakte iets mee dat hem in zijn profcarrière niet overkwam. De twee gingen op het EK/BK gravel elk hun eigen weg, maar eindigden aan de finish wel in elkaars armen. Herbeleef de uitputtingsslag van het dynamische duo in onderstaande video.