Thibau Nys komt ten val in 2e ronde en geeft op in EK/BK gravelbiken: "Te heftig om nog door te rijden"

Thibau Nys en vader Sven gaven vrijdag nog graveltips aan het Sporza-duo Bavo en Bert. Daarbij kwam de jongste Nys ook ten val. Hij twijfelde toen al wat over zijn bandenkeuze en zou die voor vandaag dan ook aanpassen. Maar dat mocht niet baten. Ook met zijn bandenprofiel van vandaag schoof hij in de tweede van 5 ronden onderuit. Nys had duidelijk pijn, kroop niet meteen weer op zijn fiets en stapte finaal uit de koers. Jammer, want hij zat goed vooraan mee in de elitekopgroep en klonk vooraf nog erg ambitieus.

"Val was te heftig om nog door te rijden"

Onze reporter ging even bij Nys langs voor een korte update: "Het valt al bij al nog mee, maar het was toch een serieuze klap. Het was iets te heftig om nog door te rijden. Ik voelde mijn nek en knie meteen fel opstijven."



Nys stak de hand in eigen boezem: : "Het was mijn eigen fout. Het was helemaal geen gevaarlijk punt, ik reed zelfs op kop. In een bocht naar links was ik mijn voorwiel kwijt. Ik ging best hard met mijn kaak tegen de grond."



Nys baalde: "Het was leuk in de koers. Ik vind het jammer. Ik had een goed gevoel en amuseerde me. Ik kreeg meer en meer ambitie naargelang de wedstrijd vorderde."