F1-rijder Valtteri Bottas doet mee aan EK/BK gravel: "Nerveuzer dan bij F1-race"

Vorig weekend racete Valtteri Bottas met zijn Alfa Romeo nog in Japan, volgend weekend is hij in Qatar aan de slag. Maar de 34-jarige Fin houdt ook van snelle tweewielers.



"Ik ben dankzij mijn vriendin erg gepassioneerd door de koers en gravelbiken in het bijzonder. Het is een verslaving geworden."



De sympathieke Fin liet zich bij de start toch op zenuwen betrappen. "Ik ben nu nerveuzer dan bij een F1-race. Want dit is minder routineus. Dat is wel grappig."



Hij had er wel heel veel zin in: "Het is een opwindend parcours: snel, met ook technische stukken. En op een mooie dag als vandaag, wordt het zeker heel plezant."



Het doel van Bottas: in zijn leeftijdsgroep een ticket voor het WK van volgend jaar verdienen, dat is ook in Oud-Heverlee. Daarvoor moet hij in het eerste kwart eindigen.



En hij zal ook proberen zijn vriendin te volgen: "Die start 3 minuten voor mij. Misschien kunnen we samenrijden."



Dat is wel niet meteen gelukt, want de renster van Canyon-SRAM passeerde na de eerste lokale ronde als eerste bij de elite vrouwen in 48'28". Bottas kwam daar als 230e van zijn age group door na 51'28".