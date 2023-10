Thuisrijder Jasper Stuyven wint 1e EK gravel na stevige solo, Tiffany Cromwell 1e vrouw, Lorena Wiebes pakt goud

Als man van de streek was Jasper Stuyven samen met zijn vrouw Elke Bleyaert ambassadeur van het gravelevent. Hij kent dan ook de (gravel)wegen door Heverleebos en Meerdaalwoud door en door.



Maar de man van Lidl-Trek was ook gewoon meer dan goed in vorm. 159 km kregen het elitepeloton van 170 man sterk voor de wielen, 2 lokale ronden van 28 km, 1 van 47 km en nog 2 van 28 km.



Het werd een afvallingsrace met de grote namen vooraan, waar Thibau Nys letterlijk wegviel in de 2e ronde. In de grote ronde konden 2 pittige hellingen de schifting doorvoeren en zo geschiedde.



Alex Colman had aan de derde finishpassage een kleine voorsprong op 11 achtervolgers: Merlier, Stuyven, Florian en Gianni Vermeersch, Van Avermaet, Van Lerberghe, Loockx, Panhuyzen en de buitenlanders Vakoc, Voss en Rassmann.



Net op dat moment zat Stuyven met een leegloper. Hij had het geluk dat hij in de materiaalpost aan de finish redelijk snel geholpen kon worden met het wiel van ploegmaat Nys. Op 56 km van de streep leek zijn race erop te zitten, maar in een mum van tijd reed hij een kloof van 40 seconden dicht.



Colman kreeg een minuut, maar de achtervolgers lieten hem even zwemmen. Het zou allemaal gaan gebeuren in de slotronde. Daarin zette Stuyven meteen zijn beslissende move in.



Hij vloog voorbij Colman en bleef maar vliegen. Wat ze achter hem ook probeerden, ze kwamen niet dichter, integendeel. Greg Van Avermaet, de 4e van het WK, viel met pech weg bij de achtervolgers. De gedubbelde renners waren af en toe een extra hindernis voor de mannen vooraan.



Wereldkampioen Gianni Vermeersch probeerde een paar keer weg te rijden richting zilver, maar er zou met zijn vijven gespurt worden om de resterende podiumplekken. Merlier was daarin logisch de snelste, voor Voss, Gianni Vermeersch, Florian Vermeersch en Petr Vakoc.